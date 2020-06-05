В Кропивницкой колонии умер заключенный с СOVID-19. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n139320-v-kropivnickoy-kolonii-umer-zakluchennyy-iz-sovid-19.html

Ракурс

В Кропивницкой исправительной колонии № 6 умер заключенный, у которого обнаружили коронавирус.

Мужчину госпитализировали с острым воспалением легких еще 14 мая. Врачи сделали тест на СOVID-19, но он оказался отрицательным. Уже 19 мая заключенного поместили на изоляцию в отдельную камеру в медчасти колонии, состояние пациента было тяжелым. Об этом 5 июня сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Из-за плохого состояния здоровья администрация колонии 1 июня направила его в больницу, чтобы врачи подготовили выводы о его освобождении от отбывания наказания. Повторный тест на коронавирус, сделанный 3 июня, показал положительный результат. Больной умер 4 июня.

Тесты на коронавирус сделали всем контактным лицам — трем фельдшерам и восьми осужденным, которые были в медчасти. Они находятся в изоляции. Также на самоизоляции 12 работников конвоя, их протестируют. Уже проведена дезинфекция медицинской части.

Считаю, что смерть заключенного — следствие ненадлежащей организации и контроля за внедренными карантинными мероприятиями в учреждениях наказаний, а также фактического игнорирования выполнения предоставленных рекомендации по результатам мониторинговых визитов, осуществленных в рамках национального превентивного механизма, — написала Денисова.







Омбудсмен требует от Министерства юстиции обеспечить проведение тестирования всех работников и содержать лиц в пенитенциарных учреждениях, где были зафиксированы подозрения и случаи заболеваний коронавирусной инфекцией.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов считает, что из-за распространения коронавируса Министерство юстиции должно рассмотреть вопрос об амнистии украинцев, которые отбывают наказание за незначительные преступления.