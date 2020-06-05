Рада запретила судам открывать дела о банкротстве бюджетных учреждений, фото — НААУ

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Процедуру банкротства сегодня усовершенствовала Верховная Рада. В парламенте во втором чтении приняли закон «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства».

За законопроект № 2276 проголосовали 303 нардепа, в первом чтении он был принят в начале декабря 2019 года.

Закон вносит изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства, которые не допускают открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти и местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

В частности, закон определяет, что термин «бюджетное учреждение» употребляется в Кодексе по процедурам банкротства так, как это указано в Бюджетном кодексе Украины.

Предусмотрены и дополнения ч. 2 ст. 34 кодекса нормой о необходимости представления кредитором судебного решения, вступившего в законную силу, и по которому не истек срок предъявления его к исполнению.

Соответственно меняется и основание для отказа хозяйственным судом в открытии производства по делу о банкротстве. Она будет формулироваться теперь так: «Кредитором не приложены к заявлению об открытии производства по делу о банкротстве судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 34 настоящего кодекса «.

Нардепы таким образом стремились сделать возможным рассмотрение хозяйственными судами производств по делам о банкротстве в установленные кодексом процессуальные сроки.