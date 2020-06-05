Рада заборонила судам відкривати справи щодо банкрутства бюджетних установ, фото — НААУ

https://racurs.ua/ua/n139319-rada-zaboronyla-sudam-vidkryvaty-spravy-schodo-bankrutstva-budjetnyh-ustanov.html

Ракурс

Процедуру банкрутства сьогодні удосконалила Верховна Рада. В парламенті у другому читанні прийняли закон «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства».

За законопроект №2276 проголосували 303 нардепи, у першому читанні його ухвалили на початку грудня 2019 року.

Закон вносить зміни до Кодексу України з процедур банкрутства, які не допускають відкриття проваджень у справах про банкрутство органів державної влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій.

Зокрема, закон визначає, що термін «бюджетна установа» вживається у Кодексі з процедур банкрутства так, як це наведено в Бюджетному кодексі України.

Передбачено й доповнення ч. 2 ст. 34 кодексу нормою про необхідність подання кредитором судового рішення, яке набрало законної сили, та за яким не сплив строк пред’явлення його до виконання.

Відповідно змінюється й підстава для відмови господарським судом у відкритті провадження у справі про банкрутство. Вона формулюватиметься тепер так: «Кредитором не додано до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство судового рішення, яке набрало законної сили, відповідно до вимог ч. 2 ст. 34 цього кодексу».

Нардепи у такий спосіб прагнули також уможливити розгляд господарськими судами проваджень у справах про банкрутство у встановлені кодексом процесуальні терміни.