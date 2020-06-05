Зарплаты в «Нафтогазе» рассекретят: Рада повысила штрафы за невыполнение требований нардепов

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Зарплаты в «Нафтогазе» больше не смогут засекречивать, поскольку Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании во втором чтении приняла проект закона № 3354, которым вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности, усилив ответственность за невыполнение требований нардепов.

Речь идет об ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата, Счетной палаты, члена Счетной палаты, депутата местного совета, — указано на сайте парламента.

Законом предусмотрено увеличение размера штрафов за ненадлежащее реагирование на депутатские запросы и депутатские обращения.

Несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение нардепа, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение несет за собой штраф для должностных лиц от 340 до 850 грн. В случае повторного совершения такого нарушения в течение года чиновнику придется заплатить штраф от 850 до 1700 грн. Несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на депутатский запрос, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такой запрос — влекут за собой наложение штрафа от 3400 до 5950 грн.

Как известно, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отказался предоставить Стефанчуку сведения о зарплатах и премиях руководства компании, сославшись на положения Конституции, запрещающие осуществлять сбор личных данных граждан.