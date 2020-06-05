Єрмак проти Лероса: нардеп закликав не терпіти покидька, який «ламає парламент через коліно»

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Протистояння нардепа Гео Лероса та очільника Офісу президента Андрія Єрмака триває. Сьогодні у Раді «слуга» вдався до непарламентської лексики.

Сьогодні парламент не зміг призначити своїх представників до комісії з проведення конкурсу на посаду директора Державного бюро розслідувань (ДБР). Відповідну постанову підтримали тільки 205 нардепів.

Під час обговорення народний депутат від фракції «Слуга народу» Лерос звинуватив Банкову у тиску на нардепів і жорстко висловився про главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Лерос заявив, що депутат від СН Юлія Яцик отримала пропозицію з Банкової знятися з участі в конкурсі з відбору кандидатів. Натомість в Офісі президента хотіли б бачити в комісії щодо ДБР її однопартійця Владлена Неклюдова.

Правоохоронний комітет вибрав одну людину, а потім хтось із Офісу президента подзвонив їй і попросив зняти свою кандидатуру. У мене до вас запитання: скільки ми ще будемо терпіти, коли цей покидьок, корупціонер Єрмак буде ламати Раду і знищувати парламентаризм в цій державі? — заявив Лерос і закликав колег натиснути червону кнопку.

Опальний нардеп додав, що Єрмак може починати ламати парламент через коліно «зі свого кума». Йшлося, очевидно, про нардепа-«слугу» Миколу Тищенка.

Нагадаємо, що Антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження за заявою депутата Лероса щодо вчинення кримінального правопорушення братом голови Офісу президента Денисом Єрмаком.