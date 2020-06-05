Суд арештував виховательку, яка вбила дитину в Запоріжжі. Фото: sputniknews.kz

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Шевченківський районний суд Запоріжжя 5 червня арештував 51-річну виховательку приватного нелегального садочка, яку підозрюють у вбивстві однорічної дитини.

Підозрювану арештували. Під час сьогоднішнього судового засідання прокурор надав відео з камер відеоспостереження, які були встановлені в квартирі няні. На час перегляду відео засідання проходило в закритому режимі. Прокурор наполягала на арешті підозрюваної. Про це 5 червня повідомляє «Укрінформ».

Ми встановили всі обставини. Ми бачимо, що діти були без догляду. Ми бачимо, що вона б'є одну дитину, потім штовхає іншу. Вона закрила рот дитині… подушка закрила все обличчя дитини, — зазначив адвокат родини загиблої Теймур Мамедов.

Після проведення першочергових слідчих дій, фігурантці провадження повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Як відомо, 51-річна мешканка Запоріжжя облаштувала «дитячий садок» у власній трикімнатній квартирі, не маючи дозвільних документів на таку діяльність. Жінка пропонувала свої послуги в інтернеті.

Батьки привели дівчинку 29 травня на перший тестовий день. Адвокат родини стверджує, що жінка продемонструвала матері документи, які нібито дають право на догляд за дітьми.

Вже за годину вихователька зателефонувала батькам і сказала, що дитина не дихає, бо задихнулася під час блювання. «Швидку» викликали вже батьки, вони самі намагалися реанімувати малечу до приїзду медиків, але дівчинка померла. Медики констатували смерть дівчинки «внаслідок закриття дихальних шляхів шлунковим вмістом».

Згодом адвокат опублікував відео, як працівниця дитсадка в якому померла дитина, прив’язує подушку до її голови. Вона залишила дівчинку в іншій кімнаті з прив’язаною подушкою. Мамедов стверджує, що няня зробила це для того, щоб дитина не плакала.

Нагадаємо, в Ізраїлі 23-річна українка вбила однорічну дівчинку у дитячому садку. Маленька не хотіла засинати під час тихої години, тому дівчина накинула на дитину ковдру та сіла зверху. Виховательку кинули до в’язниці на 17 років.