«Досі немає кращого міністра»: Зеленський про відставку Авакова, фото — "BBC - Україна"

https://racurs.ua/ua/n139366-dosi-nemaie-kraschogo-ministra-zelenskyy-pro-vidstavku-avakova.html

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Відставка Арсена Авакова є передчасною, оскільки він є найкращим міністром внутрішніх справ.

Про це сьогодні переконував журналістів президент Володимир Зеленський під час неформального спілкування з представниками ЗМІ.

Досі немає кращого міністра. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр, — передає заяву президента «BBC — Україна».

Зеленський вважає, що Аваков повинен довести справу про вбивство журналіста Павла Шеремета до кінця, оскільки «для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації».

Якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну і гучну справу, вона повинна її довести, і не повинна кидати, — пояснив президент.

Нагадаємо, що у п’ятницю Аваков звітував у Раді про розслідування резонансних злочинів, а тим часом під парламентом та в інших містах країни протестувальники вимагали його відставки.

Справу Шеремета міністр в Раді назвав складною, з прихованими обставинами. Аваков вважає, що слідство мало вичерпний набір для оголошення підозри. Торік у грудні він фактично заявив про розкриття злочину й затримання виконавців убивства. Аваков вже декілька років називав розкриття убивства Шеремета справою честі для українських правоохоронних органів.