Тріо кандидатів на посаду міністра освіти назвав Зеленський, фото — Сегодня

https://racurs.ua/ua/n139365-trio-kandydativ-na-posadu-ministra-osvity-nazvav-zelenskyy.html

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Міністра освіта продовжують шукати у владній команді. Після відставки уряду Олексія Гончарука крісло очільника відомства продовжує три місяці бути вакантним.

Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що у нього можуть сісти троє кандидатів. Їх, як виявилося, визначили під час наради на Банковій за участі ректорів українських вищих навчальних закладів.

Президент під час зустрічі з журналістами 6 червня у Заліссі розповів, що на посаду міністра претендують Сергій Шкарлет, Олексій Дніпров та Сергій Бабак, повідомляє ТСН.

Шкарлет — ректор Чернігівського технологічного університету, Дніпров — керівник апарату Офісу президента, а Бабак — нардеп від «Слуги народу», голова профільного комітету Ради.

Зеленський заявив, що Бабак «поки не погоджується» очолити МОН, хоч саме йому пропонували стати міністром насамперед. Найбільше шансів сісти в міністерське крісло має Шкарлет.

Після відставки Анни Новосад обов’язки головного освітянина країни виконує Любомира Мандзій.