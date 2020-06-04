Фанат Януковича, радник Табачника і плагіатор: що відомо про ймовірного нового міністра освіти Шкарлета, фото — Ліга

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Міністерство освіти України може очолити Сергій Шкарлет. Таку інформацію оприлюднило декілька українських ЗМІ, експертів та колишній міністр освіти Анна Новосад.

Екс-міністр у Фейсбук переконує, що «є всі підстави стверджувати — з кандидатурою визначились: Сергій Шкарлет — ймовірний наступний очільник МОН». 47-річний Шкарлет нині — ректор Чернігівського національного технологічного університету.

Новосад вважає, що причина такого ймовірного призначення — окремій когорті ректорів потрібний «зручний міністр», який «буде думати не про якість освіти, бо для цього треба непопулярні кроки», а про «зручність, заради збереження своїх посад і грошей».

Екс-міністр прогнозує, що Шкарлет може протягнути такі одіозні рішення:

скасування ЗНО на вступ після коледжів;

обмеження ЗНО на магістратуру;

відміна фінансування університетів за результатами їх діяльності.

Екс-міністр переконує, що окремим ректорам, і Шкарлету «чхати на якість освіти, на майбутнє студентів», «їм треба не хороші студенти», а потрібний «контингент», з якого «вони просто знімають гроші».

Журналіст Галина Титиш у Фейсбук повідомила, що має інформацію про погрози Шкарлета студентам, які виходили на протести під час Євромайдану. Цю інформацію підтвердив Олександр Кухарук, тодішній декан університету, де Шкарлет є ректором.

Він навіть вимагав зняти з гуртожитку український прапор, але потім домовився зі студентами, які це зробили. Тоді він був радником Дмитра Табачника, який розглядав його певний час на свого заступника, — сказав Кухарук.

У рейтингу університетів «ТОП-200 Україна» у 2018 році виш, який очолював Шкарлет, посідав 93-е місце. На той момент Шкарлет очолював виш уже вісім років.

Титиш називає Шкарлета фанатом Віктора Януковича. В інтерв’ю у 2010 році він сказав таке:

Насправді, логіка такого призначення зрозуміла — швидко відмінити нововведення, які змушують університети покращувати якість освіти, — вважає журналіст.

Шкарлет народився в місті Коканд (Узбекистан) 19 жовтня 1972 року. З квітня 1995 року до вересня 1995 року працював інженером-конструктором Ніжинського НВК «Прогрес». Далі працював в Чернігівському технологічному інституті на кафедрі економетрії обліку і аудиту, був проректором, а потім ректором у Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету (за сумісництвом).

З травня 2010 року — ректор Чернігівського державного технологічного університету. У його науковій роботі проект false-science знайшов плагіат.

Після відставки уряду Олексія Гончарука 10 березня Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов’язки міністра освіти і науки Юрія Полюховича. 25 березня Міністерство освіти і науки України очолила Любомира Мандзій, яка була призначена в.о. міністра.