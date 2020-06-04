Фанат Януковича, советник Табачника и плагиатор: что известно о предполагаемом новом министре образования Шкарлета, фото — Лига

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Министерство образования Украины может возглавить Сергей Шкарлет. Такую информацию обнародовало несколько украинских СМИ, экспертов и бывший министр образования Анна Новосад.

Экс-министр в Фейсбук утверждает, что «есть все основания утверждать — с кандидатурой определились: Сергей Шкарлет — вероятный следующий глава МОН». 47-летний Шкарлет сейчас работает ректором Черниговского национального технологического университета.

Новосад считает, что причина такого вероятного назначения — части ректоров нужен «удобный министр», который «будет думать не о качестве образования, потому что для этого надо предпринимать непопулярные шаги», а об «удобствах, ради сохранения своих должностей и денег».

Экс-министр прогнозирует, что Шкарлет может протянуть такие одиозные решения:

отмена ВНО на вступление после колледжей;

ограничение ВНО в магистратуре;

отмена финансирования университетов по результатам их деятельности.

Экс-министр утверждает, что отдельным ректорам, и Шкарлету «чихать на качество образования, на будущее студентов», «им нужны не хорошие студенты», а нужен «контингент», с которого «они просто снимают деньги».

Журналист Галина Тытыш в Фейсбук сообщила, что имеет данные об угрозах Шкарлета студентам, которые выходили на протесты во время Евромайдана. Эту информацию подтвердил Александр Кухарук, тогдашний декан университета, в котором Шкарлет является ректором.

Он даже требовал снять из общежития украинский флаг, но потом договорился со студентами, которые это сделали. Тогда он был советником Дмитрия Табачника, который рассматривал его некоторое время на своего заместителя, — сказал Кухарук.

В рейтинге университетов «ТОП-200 Украина» в 2018 году вуз, который возглавлял Шкарлет, занимал 93-е место. На тот момент Шкарлет возглавлял вуз уже восемь лет.

Тытыш называет Шкарлета фанатом Виктора Януковича. В интервью в 2010 году он сказал следующее:

На самом деле, логика такого назначения понятна — быстро отменить нововведения, которые заставляют университеты улучшать качество образования, — считает журналист.

Шкарлет родился в городе Коканд (Узбекистан) 19 октября 1972 года. С апреля 1995 года по сентябрь 1995 года работал инженером-конструктором Нежинского НПК «Прогресс». Далее работал в Черниговском технологическом институте на кафедре эконометрии учета и аудита, был проректором, а затем ректором в Черниговском институте информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета (по совместительству).

С мая 2010 года — ректор Черниговского государственного технологического университета. В его научной работе проект false-science нашел плагиат.

После отставки правительства Алексея Гончарука 10 марта 2020 года Кабмин назначил временно исполняющим обязанности министра образования и науки Юрия Полюховича. 25 марта Министерство образования и науки Украины возглавила Любомира Мандзий, которая также была назначена и.о. министра.