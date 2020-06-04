Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

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Коронавирус в Киеве диагностирован уже у 3 тыс. 210 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 77 киевлян, из них 15 — медики. 11 новых больных госпитализировали в больницы, остальные лечатся дома под наблюдением врачей.

За сутки заболели 39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет и 26 мужчин от 24 до 82 лет. Кроме того, инфицирование подтвердили у 12 детей, которым от одного до 17 лет. Об этом 4 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что такое количество больных свидетельствует о том, что вирус не отступил. Поэтому очень важно соблюдать карантинные правил и не пренебрегать своим здоровьем.

В то же время выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего за весь период эпидемии коронавирус преодолели 849 киевлян.

За прошедшие сутки больше всего новых случаев заболевания было зафиксировано в Дарницком, Подольском и Шевченковском районах города — 15, 12 и 10 инфицированных соответственно. Сейчас в Киеве наибольшее количество больных — в Дарницком и Печерском районах.

Напомним, по состоянию на утро 4 июня коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине обнаружили у 25 тыс. 411 человек. За сутки инфицирование подтвердили у 588 человек, из них 38 детей и 103 медики. 141 больного госпитализировали.