Коронавірус у Києві. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

https://racurs.ua/ua/n139231-covid-19-ne-vidstupaie-u-kyievi-za-dobu-zahvorily-mayje-80-osib-karta.html

Ракурс

Коронавірус у Києві діагностований вже у 3 тис. 210 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 77 киян, із них 15 — медики. 11 нових хворих госпіталізували до лікарень, решта лікуються вдома під наглядом лікарів.

За добу захворіли 39 жінок віком від 22 до 78 рокiв та 26 чоловік від 24 до 82 рокiв. Окрім того, інфікування підтвердили у 12 дітей, яким від одного до 17 років. Про це 4 червня повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Мер зазначив, що така кількість хворих свідчить про те, що вірус не відступив. Відтак дуже важливо дотримуватись карантинних правил та не нехтувати своїм здоров’ям.

Водночас одужали за минулу добу 93 мешканця столиці. Загалом за весь період епідемії коронавірус подолали 849 киян.

За минулу добу найбільше нових випадків захворювання було зафіксовано у Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах міста — 15, 12 та 10 інфікованих відповідно. Наразі у Києві найбільша кількість хворих — у Дарницькому та Печерському районах.

Нагадаємо, станом на ранок 4 червня коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні виявили у 25 тис. 411 осіб. За добу інфікування підтвердили у 588 осіб, із них 38 дітей та 103 медики. 141 хворого госпіталізували.