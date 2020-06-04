Верховна Рада розглядає програму діяльності уряду та законопроект про захист заробітчан

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Верховна Рада на пленарному засіданні у четвер планує розглянути 25 законопроектів, а також програму діяльності уряду Дениса Шмигаля, яку раніше пропонували відправити на доопрацювання профільні парламентські комітети. Також сьогодні депутати голосуватимуть за звільнення та призначення членів Кабміну.

Окрім цього, народним обранцям пропонують внести зміни до виборчого законодавства та до закону про вищу освіту. Нардепи 3 червня можуть змінити деякі законодавчі акти щодо військових звань військовослужбовців та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також парламентарі розглянуть проекти законів про митний тариф та про захист заробітчан і боротьбу з шахрайством під час працевлаштування за кордон.