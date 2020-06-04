В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n139227-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-vstanovleno-rekord-ta-antyrekord-infografika.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за добу виявили у 588 осіб, з них 38 дітей та 103 медики.141 хворого госпіталізували.

Водночас 602 людини за добу одужали. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

В нас сьогодні з одного боку є рекорд за кількістю людей, які одужали — 602 особи. А з іншого боку — антирекорд за кількістю захворілих, підтверджених випадків — 588, — зазначив Степанов.

Також за добу зафіксовано 12 летальних випадків коронавірусу.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявлено у Львівській (85 хворих) та Житомирській (53 випадки) областях, а також у Києві (77 хворих). За добу здійснено 14 тис. 301 тест на коронавірус.

Загалом за весь час пандемії коронавірусу в Україні виявлено 25 тис. 411 хворих на коронавірус, з них 1 тис. 829 дітей та 4 тис. 888 медиків. 747 хворих померли, 11 тис. 42 — вилікувалися.

Нагадаємо, учені нещодавно з’ясували, як температура впливає на поширення коронавірусу.