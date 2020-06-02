Як температура повітря впливає на поширення коронавірусу. Фото: Профіль

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Ракурс

У США фахівці Лікарні Маунт Оберн провели дослідження, метою якого було встановлення, як впливають на коронавірус висока температура повітря, ультрафіолетове випромінювання, вологість та інші зовнішні фактори.

Як виявилося, поширення коронавірусу сповільнюється, якщо підвищується температура повітря і збільшується інтенсивність ультрафіолетового випромінювання. Про результати досліджень повідомляється на сайті видавництва Оксфордського університету.

Було проаналізовано динаміку захворюваності на COVID-19 у США навесні цього року. Встановлено, що підчас підвищення температури повітря поширення інфекції все ж сповільнюється.

Фахівці з’ясували, що найбільший рівень зараження коронавірусом фіксувався у ті дні, коли температура повітря була нижче нуля. Найповільніше інфекція поширювалася у дні, коли температура повітря підвищувалася до 10° тепла.

Крім того, було встановлено, що тривалість життя коронавірусу скорочується, якщо температура повітря піднімається вище 10° тепла. Також частинки SARS-CoV-2 втрачають активність під час впливу інтенсивного ультрафіолетового випромінювання.

Інші фактори, у тому числі і вологість повітря, практично не впливають на поширення коронавірусу.

Як раніше писав «Ракурс», канадські вчені з Університету Торонто вважають, що на поширення коронавірусної інфекції не впливає температура повітря.