Как температура воздуха влияет на распространение коронавируса. Фото: Профиль

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Ракурс

В США специалисты Больницы Маунт Оберн провели исследования, целью которых было установление, какое воздействие на коронавирус оказывают высокая температура воздуха, ультрафиолетовое излучение, влажность и другие внешние факторы.

Как оказалось, распространение коронавируса замедляется при повышении температуры воздуха и увеличении интенсивности ультрафиолетового излучения. О результатах исследований сообщается на сайте издательства Оксфордского университета.

Была проанализирована динамика заболеваемости COVID-19 в США в весенние месяцы этого года. Установлено, что при высокой температуре воздуха распространение инфекции все же замедляется.

Специалисты выяснили, что наибольший уровень заражения коронавирусом фиксировался в те дни, когда температура воздуха была ниже нуля. Медленнее всего инфекция распространялась в дни, когда температура воздуха повышалась до 10° тепла.

Кроме того, было установлено, что при температурах выше 10° тепла продолжительность жизни коронавируса сокращается. Также частицы SARS-CoV-2 теряют активность при воздействии интенсивного ультрафиолетового излучения.

Остальные факторы, в том числе и влажность воздуха, практически не влияют на распространение коронавируса.

Как ранее писал «Ракурс», канадские ученые из Университета Торонто считают, что на распространение коронавирусной инфекции не влияет температура воздуха.