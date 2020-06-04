В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n139227-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-ustanovleny-rekord-i-antirekord-infografika.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за сутки обнаружили у 588 человек, из них 38 детей и 103 медики.141 больного госпитализировали.

В то же время 602 человека за сутки выздоровели. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время сегодняшнего видеобрифинга.

У нас сегодня с одной стороны есть рекорд по количеству людей, которые выздоровели — 602 человека. А с другой стороны — антирекорд по количеству заболевших, подтвержденных случаев — 588, — отметил Степанов.

Также за сутки зафиксированы 12 летальных случаев коронавируса.

Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружили во Львовской (85 больных) и Житомирской (53 случая) областях, а также в Киеве (77 больных). За сутки проведен 14 тыс. 301 тест на коронавирус.

Всего за все время пандемии коронавируса в Украине выявлены 25 тыс. 411 больных коронавирусом, из них 1 тыс. 829 детей и 4 тыс. 888 медиков. 747 больных умерли, 11 тыс. 42 — вылечились.

Напомним, ученые недавно выяснили, как температура влияет на распространение коронавируса.