Верховная Рада рассматривает программу деятельности Кабмина и законопроект о защите заробитчан

https://racurs.ua/n139226-rada-rassmatrivaet-programmu-deyatelnosti-kabmina-i-zakonoproekt-o-zaschite-zarobitchan.html

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Верховная Рада на пленарном заседании в четверг планирует рассмотреть 25 законопроектов, а также программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля, которую ранее предлагали отправить на доработку профильные парламентские комитеты. Также сегодня депутаты будут голосовать за увольнения и назначения членов Кабмина.

Кроме этого, народным избранникам предлагают внести изменения в избирательное законодательство и в закон о высшем образовании. Нардепы 3 июня могут изменить некоторые законодательные акты о воинских званиях военнослужащих и Кодексу Украины об административных правонарушениях.

Также парламентарии рассмотрят проекты законов о таможенном тарифе, защите заробитчан и борьбу с мошенничеством при трудоустройстве за границу.