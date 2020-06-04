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Ракурс
Верховная Рада рассматривает программу деятельности Кабмина и законопроект о защите заробитчан

Рада рассматривает программу деятельности Кабмина и законопроект о защите заробитчан (ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 июн 2020, 09:59
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Верховная Рада на пленарном заседании в четверг планирует рассмотреть 25 законопроектов, а также программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля, которую ранее предлагали отправить на доработку профильные парламентские комитеты. Также сегодня депутаты будут голосовать за увольнения и назначения членов Кабмина.

Кроме этого, народным избранникам предлагают внести изменения в избирательное законодательство и в закон о высшем образовании. Нардепы 3 июня могут изменить некоторые законодательные акты о воинских званиях военнослужащих и Кодексу Украины об административных правонарушениях.



Также парламентарии рассмотрят проекты законов о таможенном тарифе, защите заробитчан и борьбу с мошенничеством при трудоустройстве за границу.

Источник: Ракурс


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