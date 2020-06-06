Трио кандидатов на должность министра образования назвал Зеленский, фото — Сегодня

https://racurs.ua/n139365-trio-kandidatov-na-doljnost-ministra-obrazovaniya-nazval-zelenskiy.html

Ракурс

Министра образования продолжают искать во властной команде. После отставки правительства Алексея Гончарука кресло главы ведомства продолжает три месяца быть вакантным.

Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что в него могут сесть трое кандидатов. Их, как оказалось, определили во время совещания на Банковой с участием ректоров украинских высших учебных заведений.

Президент во время встречи с журналистами 6 июня в Залесье рассказал, что на должность министра претендуют Сергей Шкарлет, Алексей Днепров и Сергей Бабак, сообщает ТСН.

Шкарлет — ректор Черниговского технологического университета, Днепров — руководитель аппарата Офиса президента, а Бабак — нардеп от «Слуги народа», председатель профильного комитета Рады.

Зеленский заявил, что Бабак «пока не соглашается» возглавить МОН, хотя именно ему предлагали стать министром в первую очередь. Больше всего шансов сесть в министерское теперь у Шкарлета.

После отставки Анны Новосад обязанности главного педагога страны исполняет Любомира Мандзий.