Зеленский вывез журналистов в лес кататься на велосипедах, фото — НВ

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Президент Владимир Зеленский сегодня вывез журналистов в лес покататься на велосипедах. Таким образом пресс-служба Банковой решила отметить День журналистики.

В селе Залесье Броварского района Киевской области собрали представителей ряда СМИ.

Встреча проходит в неформальной обстановке и президент сменил деловой дресс-код на спортивный. На части фото президент и журналисты носят маски, на других эти средства защиты отсутствуют.

В прошлом году Зеленский 7 июня также в Залесье встречался с медиа в режиме офрекордс. Участники получили индивидуальное приглашение, встреча не анонсировалась для широкой публики.

Во время пресс-конференции на Банковой 20 мая президент заявлял, что продолжает трудно воспринимать критику в свой адрес и попросил отдельно у медиа «не трогать женщину и детей». Кстати, на это мероприятие пресс-служба Офиса президента не аккредитовала часть СМИ.

В Офисе президента рассматривают вариант создания определенного пула из 20−25 журналистов, освещающих деятельность Зеленского на должности президента. Об этом 1 июня сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, при таких условиях разговор получается «предметным и продуктивным»

В прошлом году Зеленский устроил первое весомое общения с журналистами на фуд-корте и разговаривал с ними девять часов.