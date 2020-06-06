Суд арестовал семерых полицейских-наркоторговцев из Павлограда. Фото: Inform.kz

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Ракурс

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения для семерых полицейских из Павлограда (Днепропетровская область), которые подозреваются в создании бандитской группировки, наркоторговле и совершении ряда преступлений. Все подозреваемые будут содержаться под стражей без права внесения залога.

В состав полицейской банды входили начальник Павлоградского отдела полиции, его заместитель, начальник одного из секторов, а также четверо оперативников, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции, ГБР и Службы безопасности Украины 4 июня пресекли деятельность преступной группировки, организатором которой был начальник Павлоградского отдела полиции.

Следствие полагает, что начальник отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно повысить показатели оперативно-розыскной деятельности. С этой целью они фальсифицировали материалы уголовных производств.

Полицейские запугивали и пытали подозреваемых для получения необходимых признаний, а также фабриковали доказательства для быстрого расследования несуществующих преступлений.

В результате проведенных обысков были изъяты материалы фальсифицированных уголовных производств, средства для пыток и другие доказательства преступной деятельности полицейских.

Как ранее писал «Ракурс», министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Днепропетровской области начаты тотальные проверки всех правоохранительных органов.