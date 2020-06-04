Национальную полицию ждет масштабная проверка. Фото:

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Национальную полицию Украины ждет тщательная проверка.

Председатель НПУ Игорь Клименко поручил провести инспекцию личных составов полиции в областях. Проверить он требует каждого работника. На руководителей ждут проблемы, если они оставят на работе недобросовестных полицейских. Об этом Клименко заявил 4 июня во время совещания с руководителями всех территориальных подразделений полиции в областях, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Требую от каждого руководителя: проведите инспекцию своего личного состава, проверьте каждого работника. Если кто-то из начальников оставит на работе человека со служебным несоответствием — будет нести за это персональную ответственность, — отметил Клименко.





Также глава Нацполиции отметил, что все достижения полицейских в борьбе с преступностью перечеркиваются незаконными действиями самих силовиков. Клименко заявил, что таким сотрудникам, как полицейские из Кагарлыка, не место в полиции.

Напомним, что в связи с преступлением в отделе полиции в Кагарлыке глава Национальной полиции Игорь Клименко уволил двух подозреваемых полицейских, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и расформировал подразделение. В Кагарлыке проведут переаттестацию всего личного состава полиции.