Падение ВВП Украины за четыре месяца этого года составило 5%. Фото: Росбалт

https://racurs.ua/n139287-padenie-vvp-ukrainy-za-pervye-chetyre-mesyaca-goda-sostavilo-5.html

Ракурс

Экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, стал настоящим испытанием даже для стран с развитой экономикой. Украина не может похвастаться мощной экономикой и за первые четыре месяца текущего года падение ВВП составило 5%.

Такие данные обнародовало Министерство развития экономики и сельского хозяйства в обзоре экономической активности за апрель 2020 года.

В обзоре сообщается, что в апреле продолжилось падение экономики в условиях рекордно низкой деловой активности, связанной с коронавирусным карантином. В Минэкономики отмечают, что падение ВВП было ожидаемым.

Большинство сфер бизнеса в апреле ощутили полное негативное влияние коронавирусного экономического кризиса. Резко уменьшился спрос на отечественную животноводческую продукцию, а также на товары промышленной группы. Кроме того, отрицательно повлияло на экономику продление карантина в Украине.

В Минэкономике уточнили, что падение ВВП на уровне 5% за первые четыре месяца этого года полностью соответствует прогнозам.

Как ранее писал «Ракурс», за первый квартал 2020 года падение ВВП Украины оценивалось в 1,2%. Минэкономики тогда также заявляло, что падение экономики соответствует прогнозам. В тоже время по самым оптимистичным прогнозам Международного валютного фонда ВВП Украины по итогам 2020 года может упасть на 7,7%.