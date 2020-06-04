Аэропорт «Борисполь». Фото: avianews.com

https://racurs.ua/n139286-ukraina-zavtra-vosstanavlivaet-vnutrennie-aviasoobschenie-passajirov-jdut-novye-pravila.html

Ракурс

Украина 5 июня возобновляет внутренние авиарейсы. На этот день запланировано два авиарейса: Киев — Днепр — Wind Rose — 7W105 и Киев — Одесса — Международные авиалинии Украины — PS1053.

В аэропорту «Борисполь» внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D. В терминал будут впускать только пассажиров по посадочному талону или билету в медицинских масках или респираторах. Не будут пускать в терминал лиц, которые будут сопровождать пассажиров. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба аэропорта.

Кроме того, на въезде в аэропорт будет работать контрольно-пропускной пункт, где сотрудники Национальной полиции будут осуществлять температурный скрининг. Администрация «Борисполя» просит пассажиров следовать знакам дорожного движения и с запасом планировать свое время на дорогу в аэропорт, поскольку возможно образование пробок.

Ранее сообщалось, что с 5 мая правительство запускает внутреннее авиасообщение, а уже с 15 июня возобновляется международное авиасообщение со странами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.