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Ракурс
Аэропорт «Борисполь». Фото: avianews.com

Украина завтра восстанавливает внутренние авиасообщение: пассажиров ждут новые правила

4 июн 2020, 19:36
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Украина 5 июня возобновляет внутренние авиарейсы. На этот день запланировано два авиарейса: Киев — Днепр — Wind Rose — 7W105 и Киев — Одесса — Международные авиалинии Украины — PS1053.

В аэропорту «Борисполь» внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D. В терминал будут впускать только пассажиров по посадочному талону или билету в медицинских масках или респираторах. Не будут пускать в терминал лиц, которые будут сопровождать пассажиров. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба аэропорта.



Кроме того, на въезде в аэропорт будет работать контрольно-пропускной пункт, где сотрудники Национальной полиции будут осуществлять температурный скрининг. Администрация «Борисполя» просит пассажиров следовать знакам дорожного движения и с запасом планировать свое время на дорогу в аэропорт, поскольку возможно образование пробок.

Ранее сообщалось, что с 5 мая правительство запускает внутреннее авиасообщение, а уже с 15 июня возобновляется международное авиасообщение со странами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Источник: Ракурс


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