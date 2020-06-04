Аеропорт «Бориспіль». Фото: avianews.com

https://racurs.ua/ua/n139286-ukrayina-zavtra-vidnovluie-vnutrishni-aviareysy-na-pasajyriv-chekaut-novi-pravyla.html

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Україна 5 червня відновлює внутрішні авіарейси. На цей день заплановано два авіарейси: Київ — Дніпро — Wind Rose — 7W105 і Київ — Одеса — Міжнародні авіалінії України — PS1053.

У аеропорту «Бориспіль» всі внутрішні рейси обслуговуватимуться в терміналі D. У термінал впускатимуть лише пасажирів у посадковим талоном або квитком у медичних масках або респіраторах. Не пускатимуть у термінал осіб, які супроводжуватимуть пасажирів. Про це 4 червня повідомила прес-служба аеропорту.

Крім того, на в’їзді в аеропорт працюватиме контрольно-пропускний пункт, де співробітники Національної поліції здійснюватимуть температурний скринінг. Адміністрація «Борисполя» просить пасажирів дотримуватися знаків дорожнього руху і з запасом планувати свій час на дорогу до аеропорту, оскільки можливе утворення заторів.

Раніше повідомлялося, що з 5 травня уряд запускає внутрішнє авіасполучення, а вже з 15 червня відновлюється міжнародне авіасполучення з країнами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.