Падіння ВВП України за чотири місяці цього року становить 5%. Фото: Росбалт

https://racurs.ua/ua/n139287-padinnya-vvp-ukrayiny-za-pershi-chotyry-misyaci-roku-stanovyt-5.html

Ракурс

Економічна криза, яка пов’язана з пандемією коронавірусу, стала справжнім випробуванням навіть для країн із розвиненою економікою. Україна не може похвалитися потужною економікою і за перші чотири місяці поточного року падіння ВВП становить 5%.

Такі дані оприлюднило Міністерство розвитку економіки і сільського господарства в огляді економічної активності за квітень 2020 року.

В огляді повідомляється, що у квітні продовжилося падіння економіки в умовах рекордно низької ділової активності, пов’язаної з коронавірусним карантином. У Мінекономіці зазначають, що падіння ВВП було очікуваним.

Більшість сфер бізнесу в квітні відчули повний негативний вплив коронавірусної економічної кризи. Різко зменшився попит на вітчизняну тваринницьку продукцію, а також на товари промислової групи. Крім того, негативно вплинуло на економіку продовження карантину в Україні.

У Мінекономіки уточнили, що падіння ВВП на рівні 5% за перші чотири місяці цього року повністю відповідає прогнозам.

Як раніше писав «Ракурс», за перший квартал 2020 року падіння ВВП України оцінювалося у 1,2%. Мінекономіки тоді також заявляло, що падіння економіки відповідає прогнозам. У той же час за найоптимістичнішими прогнозами Міжнародного валютного фонду ВВП України за підсумками 2020 року може впасти на 7,7%.