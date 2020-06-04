Національну поліцію чекає масштабна перевірка. Фото: ua-bud.com.ua

https://racurs.ua/ua/n139288-u-nacpoliciyi-vyrishyly-provesty-kadrovu-chystku-obicyaut-pereviryty-kojnogo-policeyskogo.html

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Національну поліцію України чекає ретельна перевірка.

Голова НПУ Ігор Клименко доручив провести інспекцію особливих складів поліції в областях. Перевірити він вимагає кожного працівника. На керівників чекають проблеми, якщо вони залишать на роботі недобросовісних поліцейських. Про це Клименко заявив 4 червня під час наради з керівниками всіх територіальних підрозділів поліції в областях, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Вимагаю від кожного керівника: проведіть інспекцію свого особового складу, перевірте кожного працівника. Якщо хтось із начальників залишить на роботі людину зі службовою невідповідністю — буде нести за це персональну відповідальність, — зазначив Клименко.





Також очільник Нацполіції наголосив, що всі досягнення поліцейських у боротьбі зі злочинністю перекреслюються незаконними діями самих силовиків. Клименко заявив, що співробітникам, як-от поліцейські з Кагарлика, не місце в поліції.

Нагадаємо, що у зв’язку зі злочином у відділі поліції в Кагарлику голова Національної поліції Ігор Клименко звільнив двох підозрюваних поліцейських, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу і розформував підрозділ. У Кагарлику проведуть переатестацію всього особового складу поліції.