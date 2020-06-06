Максим Степанов. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/n139357-voprosami-transplantacii-i-lecheniya-za-granicey-budet-zanimatsya-otdelnoe-podrazdelenie.html

Ракурс

Минздрав Украины создаст отдельное подразделение, которое будет заниматься вопросами трансплантации и лечения за границей. Указ о создании такого подразделения уже подписан.

Такое заявление во время сегодняшнего брифинга сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр заявил, что вопросам трансплантации и лечения украинцев за рубежом Минздрав будет уделять особое внимание по новой структуре, которую он подписал на прошлой неделе.

Для этого и создается отдельное подразделение, которое будет контролировать эту сферу деятельности.

Степанов добавил, что операции по трансплантации органов можно проводить и в Украине. В стране есть очень много хороших специалистов, но для нормального функционирования данного вида медицинских услуг требуется создание определенной системы.

По словам министра, на сегодняшний день семь пациентов в Украине ожидают операции по трансплантации органов.

Как ранее писал «Ракурс», в Ковельской районной больнице на Волыни была успешно проведена операция по пересадке сердца. Такие операции не проводились в Украине 15 лет.