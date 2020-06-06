Вопросами трансплантации и лечения за границей будет заниматься отдельное подразделение Минздрава — Степановhttps://racurs.ua/n139357-voprosami-transplantacii-i-lecheniya-za-granicey-budet-zanimatsya-otdelnoe-podrazdelenie.htmlРакурс
Минздрав Украины создаст отдельное подразделение, которое будет заниматься вопросами трансплантации и лечения за границей. Указ о создании такого подразделения уже подписан.
Такое заявление во время сегодняшнего брифинга сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Министр заявил, что вопросам трансплантации и лечения украинцев за рубежом Минздрав будет уделять особое внимание по новой структуре, которую он подписал на прошлой неделе.
Для этого и создается отдельное подразделение, которое будет контролировать эту сферу деятельности.
Степанов добавил, что операции по трансплантации органов можно проводить и в Украине. В стране есть очень много хороших специалистов, но для нормального функционирования данного вида медицинских услуг требуется создание определенной системы.
По словам министра, на сегодняшний день семь пациентов в Украине ожидают операции по трансплантации органов.
Как ранее писал «Ракурс», в Ковельской районной больнице на Волыни была успешно проведена операция по пересадке сердца. Такие операции не проводились в Украине 15 лет.