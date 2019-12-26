Пересадка сердца. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n131348-v-ukraine-vpervye-za-15-let-proizvedena-peresadka-serdca.html

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Пересадка сердца была успешно проведена в Ковельской районной больнице. Город Ковель является районным центром Волынской области, но медицина здесь находится на высоком уровне.

Об успехе ковельских медиков в Facebook рассказала председатель ОО «Всеукраинская платформа донорства» Ирина Заславец.

Подобные операции не проводились в Украине 15 лет. Накануне операции был проведен мультиорганный забор у 40-летнего мужчины, который погиб при падении с высоты. У донора были изъяты две почки и сердце.

Операцию по пересадке сердца проводил генеральный директор Института сердца Борис Тодуров совместно с ковельскими коллегами. Тодуров специально приехал из Киева для проведения столь сложной операции.

Также в Ковельской больнице была произведена трансплантация одной из изъятых у донора почек. Вторая почка отправлена в Киев в Институт Шалимова, где под утро также была проведена операция по пересадке органа.