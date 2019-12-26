Пересадка серця. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n131348-v-ukrayini-vpershe-za-15-rokiv-provedena-peresadka-sercya.html

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Пересадка серця була успішно проведена в Ковельській районній лікарні. Місто Ковель є районним центром Волинської області, але медицина тут знаходиться на високому рівні.

Про успіх ковельських медиків у Facebook розповіла голова ГО «Всеукраїнська платформа донорства» Ірина Заславець.

Подібні операції не проводилися в Україні 15 років. Напередодні операції було проведено мультиорганний забір у 40-річного чоловіка, який загинув у результаті падіння з висоти. У донора були вилучені дві нирки і серце.

Операцію з пересадки серця проводив генеральний директор Інституту серця Борис Тодуров спільно з ковельськими колегами. Тодуров спеціально приїхав із Києва для проведення такої складної операції.

Також у Ковельській лікарні була проведена трансплантація однієї із вилучених у донора нирок. Друга нирка відправлена ​​до Києва в Інститут Шалімова, де під ранок також була проведена операція із пересадки органу.