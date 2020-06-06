Максим Степанов. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/ua/n139357-pytannyamy-transplantaciyi-ta-likuvannya-za-kordonom-bude-zaymatysya-okremyy-pidrozdil-moz.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я України створить окремий підрозділ, який буде займатися питаннями трансплантації та лікування за кордоном. Указ про створення такого підрозділу вже підписаний.

Таку заяву під час сьогоднішнього брифінгу зробив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Міністр заявив, що питанням трансплантації і лікування українців за кордоном МОЗ приділятиме особливу увагу по новій структурі, яку він підписав минулого тижня.

Для цього і створюється окремий підрозділ, який буде контролювати цю сферу діяльності.

Степанов додав, що операції з трансплантації органів можна проводити і в Україні. У країні є дуже багато хороших фахівців, але для нормального функціонування такого виду медичних послуг потрібно створити певну систему.

За словами міністра, наразі семеро пацієнтів в Україні очікують операції з трансплантації органів.

Як раніше писав «Ракурс», у Ковельській районній лікарні на Волині було успішно проведено операцію з пересадки серця. Такі операції не проводилися в Україні 15 років.