«Газовая камера» в суде: оккупанты 10 часов держали восьмерых крымских татар на трех квадратных метрах, скриншот видео

https://racurs.ua/n139362-gazovaya-kamera-v-sude-okkupanty-10-chasov-derjali-vosmeryh-krymskih-tatar-na-treh-kvadratnyh.html

Ракурс

Преследования крымских татар продолжаются в России. В эти дни оккупанты судят фигурантов второй бахчисарайской группы «дела Хизб ут-Тахрир». Их 10 часов держали в комнате площадью 3 кв. м.

Заседание проходило в Апелляционном военном суде города Власиха Московской области. Адвокаты подавали ходатайство об изменении меры пресечения. Подсудимые участвовали в заседании по конференц-связи из СИЗО в Ростове.

Заседание длилось около 10 часов с перерывами на обед и ужин. Адвокат обвиняемых Эмиль Курбединов назвал условия, в которых держали их клиентов, нечеловеческими и считает, что в суде происходили фактически пытки.

Наши подзащитные находились в СИЗО в кабинете площадью 3 кв. м. Это недопустимо ни по каким нормам. Это признали и сами сотрудники СИЗО, но они сказали, что других кабинетов у них нет. Мы буквально дрались за то, чтобы им обеспечили нормальное участие. Трое или двое сидели на стуле, а остальные лежали и сидели на полу, — сказал другой адвокат Айдер Азаматов.

Во время процесса стало плохо Марлену Асанову и Серверу Мустафаеву. У них подскочило давление.

Это современная газовая камера. Только если фашисты быстро убивали людей, то в СИЗО медленно наносят вред нашим подзащитным. Это просто пытка! — считают адвокаты.

Курбединов уверен, что результат процесс заранее подготовлен, подозреваемые крымские татары заявили, что готовы мирным путем бороться за защиту своих прав и возвращение в Крым.

Они незаконно этапированы. Они так и говорили, что их незаконно депортировали, как в 1944 году депортировали их предков, — добавил Азаматов.

Уголовное дело находится на стадии рассмотрения по существу. Всем задержанным грозят сроки от 15 до 20 лет лишения свободы в колониях строгого режима. Подозреваемые российскими оккупантами крымские татары уже более двух лет находятся в заключении.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир».

В январе этого года фигуранта севастопольской группы по «делу Хизб ут-Тахрир» Рустама Ваитова выпустили. Крымчанин стал первым заключенным, арестованным по «делу Хизб ут-Тахрир» после оккупации РФ украинского полуострова. Ваитова в 2016 году бросили на пять лет в тюрьму, осудили по надуманному обвинению по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса России.