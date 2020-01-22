Из колонии освободили фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир». Фото: zerkalo-gazeta.com

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Фигурант севастопольской группы по «делу Хизб ут-Тахрир» Рустем Ваитов освобожден из российского заключения.

Крымчанин стал первым крымским заключенным, арестованным по «делу Хизб ут-Тахрир» после оккупации Российской Федерацией украинского полуострова. Ваитова в 2016 году бросили на пять лет в тюрьму, осудили по надуманному обвинению по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса России. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, 22 января передает «Крым.Реалии».

Мужчину освободили после того, как он отбыл весь срок заключения. Он отбывал наказание в колонии города Курган. Ожидается, что 23 января он прибудет домой, в Крым.

Рустем Ваитов выглядит как человек, отсидевший в колонии пять лет. Поэтому, в первую очередь, мы сейчас направимся в диагностический центр, где ему сделают МРТ. И завтра после обеда уже будем дома, в Крыму, — отметил адвокат.

Напомним, 28 ноября так называемый Верховный суд Крыма оставил под арестом семерых фигурантов второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир». Подконтрольный Москве суд постановил, что Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов и Ремзи Бекиров останутся под арестом до 15 февраля 2020 года.