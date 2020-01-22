З колонії звільнили фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір». Фото: zerkalo-gazeta.com

https://racurs.ua/ua/n132461-sprava-hizb-ut-tahrir-odnogo-z-figurantiv-zvilnyly-z-rosiyskogo-uv-yaznennya.html

Ракурс

Фігурант севастопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Рустем Ваїтов звільнений із російського ув’язнення.

Кримчанин став першим кримським ув’язненим, заарештованим у «справі Хізб ут-Тахрір» після окупації Російської Федерацією українського півострова. Ваїтова в 2016 році кинули на п’ять років до в’язниці, засудили за надуманим звинуваченням, за ч. 2 ст. 205.5 (участь в діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу Росії. Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв, 22 січня передає «Крим.Реалії».

Чоловіка звільнили після того, як він відбув весь термін ув’язнення. Він відбував покарання в колонії міста Курган. Очікується, що 23 січня він прибуде додому, в Крим.

Рустем Ваїтов виглядає як людина, що відсиділа у колонії п’ять років. Тому, в першу чергу, ми зараз попрямуємо в діагностичний центр, де йому зроблять МРТ. І завтра після обіду вже будемо вдома, в Криму, — зазначив адвокат.

Нагадаємо, 28 листопада так званий Верховний суд Криму залишив під арештом сімох фігурантів другого сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір». Підконтрольний Москві суд ухвалив, що Владлен Абдулкадиров, Меджіт Абдурахманов, Енвер Аметов і Ремзі Бекіров залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року.