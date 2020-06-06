«Газова камера» в суді: росіяни 10 годин тримали вісьмох кримських татар на трьох квадратних метрах, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n139362-gazova-kamera-v-sudi-rosiyany-10-godyn-trymaly-vismoh-krymskyh-tatar-na-troh-kvadratnyh-metrah.html

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Переслідування кримських татар тривають в Росії. У ці дні окупанти судять фігурантів другої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір». Їх 10 годин тримали в кімнаті площею 3 кв. м.

Суд відбувався в Апеляційному військовому суді міста Власіха Московської області. Адвокати подавали клопотання про зміну запобіжного заходу. Підсудні брали участь в засіданні по конференц-зв'язку з СІЗО в Ростові.

Засідання тривало близько 10 годин з перервами на обід і вечерю. Адвокат обвинувачених Еміль Курбедінов назвав умови, в яких тримали їхніх клієнтів, нелюдськими і вважає, що в суді відбувалися фактично тортури.

Наші підзахисні перебували в СІЗО в кабінеті площею 3 кв. м. Це неприпустимо ні за якими нормами. Це визнали і самі співробітники СІЗО, але вони сказали, що інших кабінетів у них немає. Ми буквально билися за те, щоб їм забезпечили нормальне участь. Троє або двоє сиділи на стільці, а решта — лежали і сиділи на підлозі, — сказав інший адвокат Айдер Азаматов.

Під час процесу стало зле Марлену Асанову і Серверу Мустафаєву. У них підскочив тиск.

Це сучасна газова камера. Тільки якщо фашисти швидко вбивали людей, то в СІЗО — повільно завдають шкоди нашим підзахисним. Це просто катування! — вважають адвокати.

Курбедінов впевнений, що результат процес заздалегідь підготовлений, підозрювані кримські татари заявили, що готові мирним шляхом боротися за захист своїх прав і повернення до Криму.

Вони незаконно етаповані. Вони так і говорили, що їх незаконно депортували, як в 1944 році депортували їх предків, — додав Азаматов.

Кримінальна справа перебуває на стадії розгляду по суті. Всім затриманим загрожують терміни від 15 до 20 років позбавлення волі в колоніях суворого режиму. Підозрювані російськими окупантами кримські татари вже понад два роки перебувають в ув’язненні.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

У січні цього року фігурант севастопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Рустем Ваїтов звільнений із російського ув’язнення. Кримчанин став першим кримським ув’язненим, заарештованим у «справі Хізб ут-Тахрір» після окупації РФ українського півострова. Ваїтова в 2016 році кинули на п’ять років до в’язниці, засудили за надуманим звинуваченням, за ч. 2 ст. 205.5 (участь в діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу Росії.