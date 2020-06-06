Погода в Україні. Фото: photographers.ua

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Погода в Україні 7 червня теплою, але в західних областях і місцями на півночі країни очікуються дощі. На решті території країни на Трійцю встановиться суха і тепла погода.

Вдень температура на півдні країни підніметься до 31° тепла. Вночі температура повітря буде коливатися від 13° до 16° тепла, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 7 червня буде теплою, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 15−17° тепла, вдень повітря прогріється до 27−29° тепла. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові протягом доби буде дощовою. Опади будуть супроводжуватися грозами. Вночі температура повітря становитиме 14−16° тепла, вдень повітря прогріється до 24−26° тепла. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

В Одесі протягом доби опадів не прогнозується. Нічна температура становитиме 13−15° тепла, а вдень температура повітря підніметься до 25−27° тепла. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 13−15° тепла, вдень — 28−30° тепла. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Харкові буде тепло і сухо. Нічна температура 13−15° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28−30° тепла. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті протягом доби пройдуть дощі з грозами. Вночі температура повітря становитиме 14−16° тепла, вдень повітря прогріється до 26−28° тепла. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 7 червня буде відносно спокійною. Незначні збурення будуть спостерігатися протягом доби.