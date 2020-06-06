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Ракурс
«Мінера» мосту Метро в Києві відправлено до психіатричної лікарні. Фото: Фокус

«Мінера» мосту Метро відправлено до психіатричної лікарні

6 чер 2020, 14:10
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«Мінера» мосту Метро в Києві Віталія Ткаленка було переведено з СІЗО до спеціалізованої психіатричної лікарні, яка розташована у селищі міського типу Глеваха Васильківського району Київської області.

Вчора, 5 червня, довелося в екстреному порядку змінити Ткаленку запобіжний захід, пише «РБК-Україна», посилаючись на слова прес-секретаря прокуратури Києва Надії Максимець.

За словами Максимець, у СІЗО фельдшер провів огляд Ткаленка і виявив у підозрюваного схильність до суїциду. Пізніше «мінера» повторно оглянули медики і дійшли висновку, що підозрюваного необхідно перевести до спеціалізованої психіатричної лікарні.

На підставі діагнозу медиків Ткаленку було змінено запобіжний захід.

Як раніше писав «Ракурс», Дніпровський районний суд Києва 3 червня обрав для «мінера» мосту Метро в Києві запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.


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