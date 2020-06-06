Карантин на Житомирщині вирішили посилити. Фото: Ракурс

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Ракурс

У Житомирській області вирішили посилити карантин. Причиною такого рішення місцевої влади стало зростання рівня інфікування коронавірусом. За період з 1 по 4 червня в області зафіксовано 123 випадки зараження коронавірусом.

Рішення про посилення карантинних обмежень було прийнято комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

Комісія постановила тимчасово не вводити пом’якшення карантинних обмежень. До стабілізації епідеміологічної ситуації в області забороняється:

робота залів ресторанів і кафе;

проведення масових заходів закладами культури;

робота готелів;

проведення релігійних заходів та богослужінь.

Також в ОДА закликали населення дотримуватися правил особистої гігієни, носити маски, уникати великих скупчень людей, а також не виходити без потреби з дому.

Як раніше писав «Ракурс», мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці будуть зняті деякі карантинні обмеження. Однак у МОЗ вважають, що столиця та ще п’ять областей не готові до пом’якшення карантину.