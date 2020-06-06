Карантин на Житомирщине решили ужесточить. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Житомирской области решили усилить карантин. Причиной такого решения местных властей стал рост уровня инфицирования коронавирусом. За период с 1 по 4 июня в области зафиксированы 123 случая заражения коронавирусом.

Решение об ужесточении карантинных ограничений было принято комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

Комиссия постановила временно не вводить смягчение карантинных ограничений. До стабилизации эпидемиологической ситуации в области запрещается:

работа залов ресторанов и кафе;

проведение массовых мероприятий заведениями культуры;

работа гостиниц;

проведение религиозных мероприятий и богослужений.

Также в ОГА призвали население соблюдать правила личной гигиены, носить маски, избегать больших скоплений людей, а также не выходить без надобности из дома.

Как ранее писал «Ракурс», мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице будут сняты некоторые карантинные ограничения. Однако в Минздраве считают, что столица и еще пять областей не готовы к смягчению карантина.