Арсен Аваков. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n139358-v-pavlograde-policeyskie-sozdali-prestupnuu-gruppirovku.html

Ракурс

В Днепропетровской области сотрудники Павлоградского отдела полиции создали преступную группировку и вместо защиты и обеспечения безопасности граждан занимались бандитизмом. Участников полицейской преступной группировки подозревают в сотрудничестве с наркоторговцами, а также в пытках над людьми. Сегодня в Павлоград прибыло все руководство Министерства внутренних дел.

Глава Нацполиции Игорь Клименко принял решение о полном переформатировании Павлоградского отдела полиции и его четырех подразделений, сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Помимо расформирования Павлоградского отдела полиции будут ужесточены правила проверки сотрудников. Все лица, которые претендуют на руководящие должности, а также лица, которые проходят по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти проверку на полиграфе.

После проверок личный состав Павлоградского отдела полиции будет сокращен на 20%.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в регионе начинаются тотальные отработки. Речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других правоохранительных органах Днепропетровской области.

Временным руководителем отдела полиции назначен начальник Департамента внутренней безопасности полковник Игорь Мартыщук. В течение следующих трех недель будет сформирована новая команда, сотрудники которой пройдут аттестацию.

Как ранее писал «Ракурс», Клименко поручил провести инспекцию личных составов полиции в областях. Он требует проверить каждого сотрудника полиции.