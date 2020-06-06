Арсен Аваков. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n139358-u-pavlogradi-policeyski-stvoryly-zlochynne-ugrupovannya.html

Ракурс

У Дніпропетровській області співробітники Павлоградського відділу поліції створили злочинне угруповання і замість захисту та забезпечення безпеки громадян займалися бандитизмом. Учасників поліцейського злочинного угруповання підозрюють у співпраці з наркоторговцями, а також у тортурах над людьми. Сьогодні до Павлограду прибуло все керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Голова Нацполіції Ігор Клименко прийняв рішення про повне переформатування Павлоградського відділу поліції та його чотирьох підрозділів, повідомляє прес-служба Нацполіції в Facebook.

Крім розформування Павлоградського відділу поліції будуть посилені правила перевірки співробітників. Всі особи, які претендують на керівні посади, а також особи, які проходять по базі внутрішньої безпеки, будуть змушені пройти перевірку на поліграфі.

Після перевірок особовий склад Павлоградського відділу поліції буде скорочено на 20%.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в регіоні починаються тотальні відпрацювання. Мова йде не тільки про Павлоградський відділ поліції, а й про інші правоохоронні органи Дніпропетровської області.

Тимчасовим керівником відділу поліції призначено начальника Департаменту внутрішньої безпеки полковника Ігоря Мартищука. Протягом наступних трьох тижнів буде сформована нова команда, співробітники якої пройдуть атестацію.

Як раніше писав «Ракурс», Клименко доручив провести інспекцію особистих складів поліції в областях. Він вимагає перевірити кожного співробітника поліції.