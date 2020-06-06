«Минер» моста Метро в Киеве отправлен в психиатрическую лечебницу. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n139360-miner-mosta-metro-v-kieve-otpravlen-v-psihiatricheskuu-lechebnicu.html

Ракурс

«Минер» моста Метро в Киеве Виталий Ткаленко был переведен из СИЗО в специализированную психиатрическую лечебницу, расположенную в поселке городского типа Глеваха Васильковского района Киевской области.

Вчера, 5 июня, пришлось в экстренном порядке изменить Ткаленко меру пресечения, пишет «РБК-Украина», ссылаясь на слова пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец.

По словам Максимец, в СИЗО фельдшер провел осмотр Ткаленко и обнаружил у подозреваемого склонность к суициду. Позже «минера» повторно осмотрели медики и пришли к выводу, что подозреваемого необходимо перевести в специализированную психбольницу.

На основании диагноза медиков Ткаленко была изменена мера пресечения.

Как ранее писал «Ракурс», Днепровский районный суд Киева 3 июня избрал для «минера» моста Метро в Киеве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.