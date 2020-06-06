Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
«Минер» моста Метро в Киеве отправлен в психиатрическую лечебницу. Фото: Фокус

«Минер» моста Метро отправлен в психиатрическую лечебницу

6 июн 2020, 14:10
999

«Минер» моста Метро в Киеве Виталий Ткаленко был переведен из СИЗО в специализированную психиатрическую лечебницу, расположенную в поселке городского типа Глеваха Васильковского района Киевской области.

Вчера, 5 июня, пришлось в экстренном порядке изменить Ткаленко меру пресечения, пишет «РБК-Украина», ссылаясь на слова пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец.

По словам Максимец, в СИЗО фельдшер провел осмотр Ткаленко и обнаружил у подозреваемого склонность к суициду. Позже «минера» повторно осмотрели медики и пришли к выводу, что подозреваемого необходимо перевести в специализированную психбольницу.

На основании диагноза медиков Ткаленко была изменена мера пресечения.

Как ранее писал «Ракурс», Днепровский районный суд Киева 3 июня избрал для «минера» моста Метро в Киеве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров