Погода в Украине. Фото: photographers.ua

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Погода в Украине 7 июня будет теплой, но в западных областях и местами на севере страны ожидаются дожди. На остальной территории страны на Троицу установится сухая и теплая погода.

Дневная температура на юге страны поднимется до 31° тепла. Ночью температура воздуха будет колебаться от 13° до 16° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 7 июня будет теплой, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 15−17° тепла, днем воздух прогреется до 27−29° тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове на протяжении суток будет дождливой. Осадки будут сопровождаться грозами. Ночью температура воздуха составит 14−16° тепла, днем воздух прогреется до 24−26° тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Одессе на протяжении суток осадков не прогнозируется. Ночная температура составит 13−15° тепла, а днем температура воздуха поднимется до 25−27° тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Днепре осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 13−15° тепла, днем — 28−30° тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Харькове будет тепло и сухо. Ночная температура 13−15° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 28−30° тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье на протяжении суток пройдут дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 14−16° тепла, днем воздух прогреется до 26−28° тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 7 июня будет относительно спокойной. Небольшие возмущения будут наблюдаться в течение суток.