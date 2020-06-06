Суд заарештував сімох поліцейських-наркоторговців із Павлограда. Фото: Inform.kz

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Ракурс

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід для сімох поліцейських із Павлограда (Дніпропетровська область), які підозрюються у створенні бандитського угруповання, наркоторгівлі та скоєнні низки інших злочинів. Усі підозрювані будуть утримуватися під вартою без права внесення застави.

До складу поліцейської банди входили начальник Павлоградського відділу поліції, його заступник, начальник одного з секторів, а також четверо оперативників, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, ДБР і Служби безпеки України 4 червня припинили діяльність злочинного угруповання, організатором якого був начальник Павлоградського відділу поліції.

Слідство вважає, що начальник відділу поліції спільно з підлеглими вирішили штучно підвищити показники оперативно-розшукової діяльності. З цією метою вони фальсифікували матеріали кримінальних проваджень.

Поліцейські залякували і катували підозрюваних для отримання необхідних зізнань, а також фабрикували докази для швидкого розслідування неіснуючих злочинів.

У результаті проведених обшуків було вилучено матеріали фальсифікованих кримінальних проваджень, засоби для тортур та інші докази злочинної діяльності поліцейських.

Як раніше писав «Ракурс», міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у Дніпропетровській області розпочато тотальні перевірки усіх правоохоронних органів.