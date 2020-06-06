На професійне свято Зеленський вивіз журналістів у ліс кататися на велосипедах, фото — НВ

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Президент Володимир Зеленський сьогодні вивіз журналістів у ліс покататися на велосипедах. У такий спосіб прес-служба Банкової вирішила відзначити День журналістики.

У селі Залісся Броварського району Київської області зібрали представників низки ЗМІ.

Зустріч проходить у неформальній обстановці і президент змінив діловий дрес-код на спортивний. На частині фото президент та журналісти носять маски, на інших ці засоби захисту відсутні.

Торік Зеленський 7 червня також у Заліссі зустрічався із медіа в режимі офрекордс. Учасники отримали індивідуальне запрошення, зустріч, як і цього разу, не анонсувалася для широкої публіки.

Під час прес-конференції на Банковій 20 травня президент заявляв, що продовжує важко сприймати критику на свою адресу і попросив окремо в медіа «не чіпати жінку та дітей». До речі, на цей захід прес-служба Офісу президента не акредитувала частину ЗМІ.

В Офісі президента розглядають варіант створення певного пулу із 20−25 журналістів, які б висвітлювали діяльність Зеленського на посаді президента. Про це 1 червня повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, за таких умов розмова виходить «предметною і продуктивною»

Торік Зеленський влаштував перше вагоме спілкування з журналістами на фуд-корті і розмовляв з ними дев’ять годин.