Отставка Авакова: Зеленский считает, что «до сих пор нет лучшего министра», фото — "BBC — Україна"

https://racurs.ua/n139366-do-sih-por-net-luchshego-ministra-zelenskiy-ob-otstavke-avakova.html

Ракурс

Отставка Арсена Авакова является преждевременной, поскольку он является лучшим министром внутренних дел.

Об этом сегодня убеждал журналистов президент Владимир Зеленский во время неформального общения с представителями СМИ.

До сих пор нет лучшего министра. Я считаю, что он действительно мощный министр, — передает заявление президента «BBC — Украина».

Зеленский считает, что Аваков должен довести дело об убийстве журналиста Павла Шеремета до конца, поскольку «для общества он стейкхолдер этой ситуации».

Если человек взялся за какую-то реально сенсационное и громкое дело, он должен его доказать, и не должен бросать, — пояснил президент.

Напомним, что в пятницу Аваков отчитывался в Раде о расследовании резонансных преступлений, а тем временем под парламентом и в других городах страны требовали его отставки.

Дело Шеремета министр в Раде назвал сложным, со скрытыми обстоятельствами. Аваков считает, что следствие имело исчерпывающий набор для объявления подозрения. В декабре прошлого года он фактически заявил о раскрытии преступления и задержании исполнителей убийства. Аваков уже несколько лет называл раскрытие убийства Шеремета делом чести для украинских правоохранительных органов.