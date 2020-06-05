Аваков прокомментировал ход дела Шеремета. Фото:

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Ракурс

Расследование дела об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета не связано с карьерой главы МВД Арсена Аксакова или других должностных лиц министерства.

Такое заявление глава Министерства внутренних дел сделал 5 июня в ходе отчета во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Аваков призвал не политизировать «дело Шеремета».

Дело Шеремета очень сложное и со скрытыми от общества обстоятельствами. Но сейчас не нужно политически спекулировать вокруг этого дела, расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами — моей или иных чиновников, или полицейских, — отметил министр.

По словам Авакова, следствие передало в суд 38 томов материалов относительно подозреваемых, а их адвокаты имеют возможность ознакомиться с материалами и защищать свою позицию в суде. Сейчас идет следствие по заказчиках преступления, организаторах, механизмах его выполнения и других соучастниках. Министр заверил, что подозреваемые отказались от прохождения детектора лжи и дачи показаний.

Мы обращаем внимание на все версии, в том числе конспирологические, которые сейчас появляются в информационном пространстве с участием некоторых резонансных персонажей, — отметил Аваков.

Напомним, на днях адвокаты Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, проводили акцию с требованием «открыть доказательства» по этому делу.