Аваков прокоментував хід справи Шеремета. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n139310-avakov-u-radi-prokomentuvav-spravu-sheremeta-zapevnyaie-scho-yogo-kariera-tut-ni-do-chogo.html

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Розслідування справи про вбивство українського журналіста Павла Шеремета не пов’язана з кар'єрою глави МВС Арсена Аксакова чи інших посадовців міністерства.

Таке заяву очільник Міністерства внутрішніх справ зробив 5 червня у ході звіту під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Аваков закликав не політизувати справу Шеремета.

Справа Шеремета дуже складна і з прихованими від суспільства обставинами. Але зараз не потрібно політично спекулювати навколо цієї справи, розслідування цієї справи дуже серйозне, воно ніяк не пов’язано з персоналіями, кар'єрами — моєю чи інших чиновників, чи поліцейських, — зазначив міністр.

За словами Авакова, слідство передало до суду 38 томів матеріалів щодо підозрюваних, а їхні адвокати мають можливість ознайомитися з матеріалами й захищати свою позицію в суді. Наразі триває слідство по замовниках злочину, організаторах, механізмах його виконання та інших співучасниках. Міністр запевнив, що підозрювані відмовилися від проходження детектора брехні і дачі свідчень.

Ми звертаємо увагу на всі версії, у тому числі конспірологічні, які зараз з являються в інформаційному просторі за участі деяких резонансних персонажів, — зазначив Аваков.

Нагадаємо, днями адвокати Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, звинувачуваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, проводили акцію з вимогою «відкрити докази» у цій справі.