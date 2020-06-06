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Ракурс
Пожежа в Запоріжжі: горіла взуттєва фабрика, на якій зайнялася гума, фото — ДСНС

В Запоріжжі горіла взуттєва фабрика, на якій зайнялася гума (ФОТО, ВІДЕО)

6 чер 2020, 18:04
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Пожежа в Запоріжжі сталася в Комунарському районі міста. По обіді на вулиці Східній загорілася взуттєва фабрика «Міда».

ДСНС спрямувала на масштабну пожежу відразу дев’ять автоцистерн, і 60 пожежників.

Пожежа в Запоріжжі: горіла взуттєва фабрика, на якій зайнялася гума, фото — ДСНС

Як виявилося, горіли гумово-технічні вироби на верхньому поверсі виробничого цеху підприємства. Вогонь охопив 400 кв.м. Дим було помітно з різних районів Запоріжжя.

За годину вогнеборці локалізували пожежу і почали проливати водою конструкції будівлі.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Пожежа в Запоріжжі: горіла взуттєва фабрика, на якій зайнялася гума, фото — ДСНС

Пожежа в Запоріжжі: горіла взуттєва фабрика, на якій зайнялася гума, фото — ДСНС

Джерело: Ракурс


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