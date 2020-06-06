Пожежа в Запоріжжі: горіла взуттєва фабрика, на якій зайнялася гума, фото — ДСНС

https://racurs.ua/ua/n139368-v-zaporijji-gorila-vzuttieva-fabryka-na-yakiy-zaynyalasya-guma-foto-video.html

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Пожежа в Запоріжжі сталася в Комунарському районі міста. По обіді на вулиці Східній загорілася взуттєва фабрика «Міда».

ДСНС спрямувала на масштабну пожежу відразу дев’ять автоцистерн, і 60 пожежників.

Як виявилося, горіли гумово-технічні вироби на верхньому поверсі виробничого цеху підприємства. Вогонь охопив 400 кв.м. Дим було помітно з різних районів Запоріжжя.

За годину вогнеборці локалізували пожежу і почали проливати водою конструкції будівлі.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.