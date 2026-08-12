Російський обстріл знищив «Епіцентр» у Запоріжжі. Фото: ОВА

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Армія Росії завдала нових ударів по Запоріжжю.

У середу вночі, 12 серпня, окупанти завдали чергового удару по спальному району Запоріжжя. Під російським ударом опинився один з торгових центрів мережі «Епіцентр», де триває масштабна пожежа. Попередньо відомо, що минулося без постраждалих. Про це керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Telegram.

Також внаслідок атаки майже 1 тис. 200 мешканців міста в одному з районів Запоріжжя залишились без світла. Також загарбники влучили в приватні будівлі в одному з районів міста, однак цивільні не постраждали.

Крім того, відомо про пошкодження приватного будинку в обласному центрі. Там вибито вікна, пошкоджено ворота та паркан. Також спалахнула пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Нагадаємо, 20 липня унаслідок дронового удару виникла масштабна пожежа на території торговельного центру мережі «Епіцентр» у Сумах.